Ultim’ora Sinner notizie meravigliose | Alcaraz distrutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 3 agosto 2024): dopo un periodo in mezzo alle feroci polemiche, arrivano dellepositive per il tennista azzurro. Ecco l’annuncio Sicuramente Janniknel corso della sua breve carriera ha passato dei momenti migliori. Dopo la rinuncia alle Olimpiadi per una tonsillite che lo ha messo ko, su di lui si sono scatenate feroci polemiche. Adesso è in Canada, dove si sta allenando e dove sta preparando il prossimo Master 1000 che lo vede primo nel tabellone. Poi sarà tempo di Us Open.(Lapresse) – Ilveggente.itDicevamo: sono state tante, troppo le critiche che sono piovute addosso anel corso dell’ultimo periodo, anche dopo le cocenti delusioni del Roland Garros e di Wimbledon con le altrettanti affermazioni diche per molti, adesso, è il numero uno al mondo nonostante la classifica dica una cosa diversa.