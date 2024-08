Turismo boom di crociere | in testa Barcellona e Civitavecchia Napoli quinta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) “Ilcrocieristico e’ uno dei pochi fenomeni che ha mostrato una crescita significativa a livello mondiale negli ultimi anni, con un tasso medio annuo superiore al 5% (piu’ precisamente 5,4%) nell’ultimo decennio, raggiungendo circa 30 milioni di passeggeri negli ultimi anni, in evidente aumento rispetto ai 17,8 milioni di passeggeri nel 2009. Nell’ultimo anno considerato, si calcola che l’Italia abbia accolto quasi 9,3 milioni di passeggeri (+257,5% nel 2022/2021). Ed i porti disi piazzano ai primi posti nella classifica europea che movimentano maggiori crocieristi. Cosi’ come sicuramente e’ sempre il bacino del Mediterraneo (dopo i Caraibi) a rappresentare il maggior business per gli operatori del settore, con il 17% della capacita’ totale mondiale ospitata nelle sue acque, ovvero il 61% dell’offerta totale di posti letto localizzati in Europa.