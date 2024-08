Olimpiadi Jocobs preoccupato | non mi sono piaciuto per niente

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) Marcell Jacobs si è qualificato per la semifinale ai 100 metri alledi Parigi 2024 ma la prima prestazione dell’azzurro non è stata entusiasmante. “Non miper, le sensazioni nonstate ottime, ma midetto che oggi era solo la batteria.rimasto pesante nella prima parte di gara, nonriuscito a lasciarmi andare come volevo, ma contava qualificarsi e domani sarà un altro giorno. Quando ti qualifichi va sempre bene, vedremo di correggere le due cose che tra virgolette nonandate”. Lo ha detto ai microfoni della Rai il campione olimpico in carica dei 100 metri. “La pista è buona se riesci ad attivare i piedi, come non ho fatto io: puoi correre veloce. Non ho visto gli avversari, guarderò e cercherò di capire a chi stare più attento domani.