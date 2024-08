Lorenzo Musetti nuova lezione di esperienza da Djokovic | per la top 10 serve ancora uno scatto e l’azzurro lo sa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Un’altra volta rimandato. Per la terza volta negli ultimi tre grandi appuntamenti, sempre dallo stesso avversario, Novak. Era stato così anche al Roland Garros (terzo turno) e a Wimbledon (semifinale). La sconfitta dinella semifinale del torneo olimpico contro il numero 2 del mondo non è una delusione (e come potrebbe mai esserlo, data la rilevanza storica del traguardo raggiunto), ma aiuta a inquadrare nel modo giusto il livello attuale. Per usare una metafora alpinistica, attualmenteè come uno scalatore che ha saputo domare la quota dei sei e settemila metri, ma non èpronto per aggredire un ottomila, ovvero la top 3 della classifica mondiale. Ci vorràun po’ di pazienza.