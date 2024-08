Lorenzo Musetti carico | Voglio portare a casa una medaglia olimpica!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)non è riuscito a conquistare l’accesso alla Finale per l’oro del torneo olimpico di tennis. La semifinale contro il n.2 del mondo, Novak Djokovic, non gli è stata favorevole. Il campione serbo si è rivelato superiore nella gestione dei momenti e sullo score di 6-4 6-2 ha prevalso. Un peccato perché il carrarino le sue chance le ha avute per provare quantomeno ad allungare la partita, ma soprattutto al servizio non è riuscito a conquistare punti “gratuiti”: “È così complicatoil punto con lui, devi essere sempre perfetto. Ci ho provato, credo che il mio livello di gioco sia stato all’altezza, ma ero troppo nervoso, sentivo tanto questa partita e questo avversario“, ha dichiarato