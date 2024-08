Lo studio italiano sulla nuova variante Covid KP 3 1 1 | Non è più pericolosa delle altre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Una, KP.3.1.1 – figlia della KP.3 a sua volta discendente di JN.1 – sta diventando dominante anche in Italia, con più di 3 casi su 10 riconducibili solo a luglio. Unoin fase di pubblicazione su Infectious Deseases e firmato da Francesco Branda (Università Campus Bio-Medico di Roma), Massimo Ciccozzi (Università Campus Bio-Medico di Roma) e Fabio Scarpa (Università di Sassari), ha analizzato KP.3.1.1. “Presenta alcune nuove caratteristiche rispetto ai suoi predecessori. In particolare, rispetto al suo progenitore diretto, laKP.3, presenta una delezione nel sito 31, dove sia KP.3 che laoriginale di Wuhan presentano una serina. Come è stato per laKP.3 – si legge nello