L’AMICA DEL VENTO! Capolavoro di Marta Maggetti | azzecca la folata giusta ed è oro olimpico nel windsurf!

(Di sabato 3 agosto 2024)confeziona l’impresa della carriera e si laurea Campionessa Olimpica diai Giochi di Parigi 2024. La cagliaritana si è esaltata nelle acque di Marsiglia, rendendosi protagonista di una settimana strepitosa (3° posto nella fase di qualificazione, dopo 14 regate di flotta) e completando l’opera quest’oggi nella Medal Series in condizioni totalmente diverse rispetto ai giorni scorsi. Le prove odierne si sono disputate infatti conforte, sui 25-30 nodi, scenario che ha reso decisamente più spettacolari e adrenalinici i confronti ravvicinati tra le tavole volanti iQFoil (nuova classe olimpica che ha sostituito l’RS:X) con in palio le medaglie a cinque cerchi., ammessa direttamente in semifinale da n.