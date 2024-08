In Serie A arriva la sesta sostituzione | una regola mutuata dal rugby

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 3 agosto 2024) Novità in vista per il prossimo campionato diA. Ci sarà la possibilità di avere unasupplementare, ovvero la. Avverrà solo in caso di commozione celebrale (o trauma cranico) di un giocatore. Unadal, dove la “concussion” è in vigore da molti anni. Chi dovrà certificare l’eventuale trauma cranico? La ratio dellala spiegò l’Ifab prima dei Mondiali in Qatar quando, a proposito, disse. “Nel caso anche di un minimo dubbio, il giocatore va sostituito”. Tra le novità il cambio di valutazione sui falli di mano che portano al rigore e alla negazione di una rete scontata. Cambia anche la procedura dell’encroachment (l’invasione) sui calci di rigore. Sarà punito solo se “impatta” sull’esito del tiro. Questo a prescindere dal VAR (la modifica è tesa alleminori).