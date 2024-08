Il via libera al trasloco | Alunni trasferiti all’ex Savoia Nessun rischio per la salute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) "Rischi per laper studenti e personale scolastico? Abbiamo adottato tutte le misure possibili facendo investimenti importanti per azzerarli. Il trasferimento è in atto, c’è poco da fare ormai". Non lascia spazio a dietrofront la dichiarazione del presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, competente per l’edilizia scolastica degli istituti superiori (gli altri ordini e gradi sono appannaggio dei Comuni). Come anticipato ripetutamente dal Carlino nei mesi scorsi, lo spostamento degli studenti dell’istituto-Benincasa dalla sede di via Marini al plesso di via Vecchini dell’exè previsto per il prossimo anno scolastico. Dall’11 settembre circa 700 studenti seguiranno le lezioni in pieno centro ad Ancona visto che il plesso usato fino al giugno scorso verrà demolito e ricostruito in quanto considerato inagibile.