Entusiasmo Bologna Italiano suona la carica

(Di sabato 3 agosto 2024) dall’inviato VALLES (Bolzano) Acciaccato dopo l’amichevole di Bressanone, Santiago Castro è protagonista sul palco di Valles. "Un saluto a tutti", urla ‘Santi’ alla piazza in un misto di spagnolo emaccheronico rompendo subito il ghiaccio. Scrosciano applausi da tutti i compagni seduti a semicerchio sul palco. C’è anche Martin Erlic, l’ultimo arrivato: il difensore croato non ha fatto in tempo ad aggregarsi al gruppo (è successo ieri sera) che subito è stato contagiato dall’euforia rossoblù. Nella piazzetta della casa delle Associazioni di Valles, nella serata dei saluti a Valles condotta da Filippo Cotti e Gloria Gardini, c’è un pezzo di popolo rossoblù che si gode i propri beniamini, nonché i 17 gradi che all’ora di cena da queste parti sono la regola e che impongono felpe e piumini.