Diciannovenne violentata su una spiaggia a Villaputzu nel Sud Sardegna | arrestato l’aggressore

(Di sabato 3 agosto 2024) Una ragazza di 19 anni ha denunciato di esseresu unanel Sud. A lanciare l’allarme al 112 è stata un’amica, che abita a Roma, e nella notte i carabinieri dell’aliquota radiomobile di San Vito hannoun uomo di 36 anni con l’accusa di violenza sessuale. I militari, arrivati sul posto, hanno rintracciato la giovane che ha raccontato loro di essere stata costretta ad avere un rapporto sessuale da un ragazzo romeno conosciuto in serata, dopo essere stata inizialmente intrattenuta in un bar del paese. Secondo quando riferiscono i carabinieri, dopo l’aggressione avvenuta sulla, la ragazza è stata riaccompagnata a casa dall’uomo, che l’avrebbe ammonita di non denunciare l’accaduto.