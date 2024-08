Vince Vaughn incolpa i dirigenti di Hollywood per il declino dei film comici

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto dadiper ildeiha criticato idiperché “pensano troppo” alle cose quando si tratta di sviluppare. La star 54enne ha già recitato inumoristici come “Old School” e “2 single a nozze”, ma pensa che isiano troppo spaventati per correre rischi con questo genere di, nel clima odierno.suldeie di commedia adParlando di Hot Ones,ha detto: “Loro (i) ci pensano troppo. Ed è come, è pazzesco, ti vengono in mente queste regole, tipo, se hai fatto geometria e hai detto che 87 gradi erano un angolo retto, allora tutte le tue risposte sono sbagliate, invece di 90 gradi. Quindi è nata un’idea o un concetto, tipo, dicevano qualcosa tipo, ‘Devi avere un IP.