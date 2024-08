Vimercate vendono alcolici a minorenni | licenze sospese a tre locali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024)(Monza), 2 agosto 2024 – Hanno venduto, la Questura sospende la licenza a tre. I provvedimenti arrivano dopo le multe della polizia locale che durante controlli sulla movida avevano staccato sanzioni ai ritrovi fuori norma. Sigilli per 5 giorni “Al macello” in largo Europa e all'"Instanbulls kebap pizza-grill", per 8 invece al “Gran Caffè Marconi”, nella omonima piazza. Provvedimento più pesante perché in questo caso le bottiglie sono state cedute a un ragazzo con meno di 16 anni. Le pattuglie serale dei ghisa in borghese nascono da un protocollo che il Comune ha firmato con la Prefettura di Monza “per evitare gli eccessi del divertimento notturno e per il rispetto delle regole”.