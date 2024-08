Vigor manca un tassello Un under per la difesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il mercato dellasta volgendo al termine.un, forse due, tuttavia la squadra di Clementi sta entrando nel vivo della preparazione. Giorni di duro lavoro in campo, giornate cruciali per il direttore sportivo Roberto Moroni che sta cercando di puntellare la rosaina con un esterno, che con ogni probabilità arriverà da un club professionistico. "Stiamo lavorando per mettere a disposizione del tecnico un un ragazzo classe 2006 – dice il ds di Senigallia -. Credo che un nuovo innesto sia importante, ma non dimentichiamo Alessandroni: un ragazzo del posto, sul quale crediamo molto e che sa giocare sulla fascia, sia a destra sia a sinistra. Domenica sera invece abbiamo accolto l’attaccante Alonzi, un profilo che seguivamo già lo scorso anno.