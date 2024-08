Temptation Island 2024 Martina De Ioannon e Raul Dumitras | Ritorno di fiamma a Mykonos?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sembra che tra gli ex fidanzati, usciti come single durante l'ultima edizione del docu-reality, potrebbe esserci un riavvicinamento. Le avventure di alcuni partecipanti astanno animando l'estate del gossip. Dopo il triangolo tra Lino, Alessia e Maika, che forse ritroveremo al Grande Fratello, un'altra storia si è sviluppata nelle ultime ore.Dehanno lasciato il villaggio dei sentimenti da single, lei ha frequentato l'ex tentatore Carlo Marini, lui la tentatrice Nicole Bellona, e tra loro sembrava fosse tutto finito. Il viaggio ae gli incontri sospetti Nonostante queste premesse, pare che nelle ultime ore le dinamiche siano cambiate e i due ex fidanzati potrebbero essersi riavvicinati. Secondo i fan