Santa Balera in tour a Comacchio Il gruppo si è già esibito a Sanremo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Stasera ai Trepponti diprosegue ildell’orchestra: la nuova orchestra della ’Gen Z’ del Liscio. Attesissimi dopo la partecipazione al Festival di. Il, con età media di 20 anni, ha intrattenuto 13 milioni e 500 mila spettatori in tv che in quella serata hanno cantato e ballato ’Romagna Mia’. Il loro, partito con una vera e propria standing ovation a Savignano sul Rubicone, alla Festa del primo maggio scorso, è proseguito fino ad ora già con 20 serate, che hanno toccato tutta l’area da Bologna a Rimini, con alcune tappe di grande rilievo come Eufonica, la grande kermesse della musica alla Fiera di Bologna, l’Eye: festa degli studenti universitari europei a Forlì; importante il ringraziamento della Regione Emilia Romagna alla protezione civile e ai volontari per l’alluvione al PalaCattani di Faenza.