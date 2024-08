Sanità Montagna alla guida della Ugl

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Francescaè la nuova segretaria provincialeUgl (Unione generale del lavoro). Classe 1980, nata a Melfi ma da 30 anni residente a Rimini, è autista soccorritore ed ha maturato esperienzaCroce Azzurra di Riccione, all’Ares 118 Lazio, all’Asl di Teramo e dal 1° giugno è in servizio a Urbania. "E’ la mia prima esperienza come rappresentante sindacale – dice la nuova segretaria -. Ci sono molti fronti su cui lavorare, tra cui la carenza degli organici, la sicurezza sui luoghi di lavoro e, da autista soccorritore, la battaglia che la Ugl Salute sta portando avanti per il riconoscimento professionale di questa figura. Sapremo raccogliere la fiducia di tanti lavoratori, pronti a riconoscerci il ruolo di voce libera".