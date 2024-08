Ruba la spesa in auto scoperto da un militare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) CENTO Si appropria dellacustodita dentro un’vettura in sosta, ma proprio lì vicino c’era un carabiniere libero dal servizio e l’arresto è stato immediato. E’ successo mercoledì mattina nel parcheggio del centro commerciale 102 di Cento dove la donna aveva posteggiato l’lasciando qualche centimetro del finestrino aperto, vista l’afa di questi giorni. Ad approfittarne, è stato un 52enne centese d’adozione e di origini campane, già noto alle forze di polizia, che ha pensato di sfruttare quel palmo di finestrino aperto per infilare la mano, aprire lo sportello ed impossessarsi delle borse con laappena fatta e riposta sui sedili dell’. La presenza e il modo di guardare nellenon è passato inosservato però a un vice brigadiere in servizio alla Centrale operativa di Cento che, si trovava proprio lì, libero dal servizio ed a bordo della sua macchina.