Più che con i pm ce l' ho con la politica | la pesantissima accusa di Giovanni Toti

(Di venerdì 2 agosto 2024) Con le persone giuste attorno, si può essere quasi felici anche dopo aver subito un'ingiustizia. D'altronde, spiega un sorridente, sigaro in bocca e camicia a righe azzurre aperta, «questo è il miglior giorno degli ultimi tre mesi, dall'alba di quel 7 maggio degli arresti a Sanremo, che resta il momento più buio di questo periodo. La Guardia di Finanza alla porta mentre stai per uscire a fare il tuo lavoro, uno choc». Appena le Fiamme Gialle, inizio e fine del calvario, notificano la revoca degli arresti, la portavoce Jessica Nicolini e l'assessore, amico e vicino di casa, Giacomo Giampedrone, scattano. La moglie Siria Magri, giornalista e dirigente di Mediaset è in arrivo da Milano. È il giorno della festa, delle telefonate, del sole in giardino per scelta e non come unica opzione di vita. «Domani (oggi per chi legge; ndr) vado a Genova e incontro qualche persona.