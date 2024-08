Operazione Vera Pelle | Maxi Sequestro di Prodotti Contraffatti in Provincia di Teramo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024)- La Guardia di Finanza ha scoperto un vasto commercio difalsamente etichettati come “” e “cuoio”, sequestrando oltre 37mila articoliin un’nazionale che ha coinvolto anche ladi. Tra gli oggetti sequestrati ci sono letti, divani, cinture, borse, portafogli, giubbotti, guanti e rotoli di tessuto in PVC, venduti illegalmente comedi alta qualità, ma in realtà realizzati con materiali plastici provenienti dalla Cina. Sequestri e Denunce L', condotta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha portato aldi un opificio di 200 metri quadrati e all'individuazione di violazioni in diverse province, tra cui Cuneo, Padova, Modena, Firenze, Prato, Roma, Napoli, Bari e Catania. In totale, sono state effettuate 19 denunce alle procure e alle camere di commercio locali.