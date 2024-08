Napoli Marin si presenta | Un onore essere qui Il Real Madrid? Non ci penso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Castel di Sangro, 2 agosto 2024 – A suo modo Rafaalla sua nuova piazza si è giàto sul rettangolo verde, sfoggiando prestazioni molto rincuoranti nelle amichevoli estive, non a caso finora tutte vinte dale per giunta senza subire alcuna rete: non male quando di professione sei un difensore. Domani contro il Girona gli azzurri proveranno a mantenere il trend, sempre confidando sullo spagnolo, arrivato dal, quindi con un biglietto da visita che parla da sé, con una formula tutta particolare che lascia aperti molti spiragli per il futuro: a titolo definitivo fino al 30 giugno 2029 per 12 milioni, ma con la possibilità per i Blancos di esercitare la recompra nel 2026, pagando 25 milioni, e nel 2027, sborsando 35 milioni.