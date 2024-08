Meloni vede Macron Incontro a sorpresa e informale alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sembrava che si sarebbero bellamente ignorati, un po’ per dissidi politici, un po’ per una mai celata antipatia personale. Uno doveva essere fuori Francia, l’altra con la figlia a Eurodisney. Invece oggi Giorgiae Emmanuelhanno avuto un colloquio a Versailles, a margine dei Giochi Olimpici. La premier e il presidente francese hanno affrontato “i principali temi della politica europea e internazionale, a cominciare dagli ultimi sviluppi in Venezuela e Medio Oriente”, ha reso noto Palazzo Chigi. I due leader “si sono incontrati e hanno parlato in modo”, hanno sottolineato fonti dell’Eliseo, precisando che nel corso del confronto sono stati discussi anche i “principali dossier bilaterali”.