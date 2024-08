L’articolo sull’overtourism che non volevo fare poi è arrivata Marina La Rosa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 agosto 2024) Iosull’invasione dei turisti nonfarlo, nonostante ogni dettaglio reale e razionale mi dicesse che era il tema su cui era giusto accanirsi. Nonostante quelli che in una frase ti dicono che non se ne può più delle città invase dal bestiame sceso da un Ryanair, e nella frase successiva si lamentano perché non trovano posto per farsiil passaporto. Nonostante l’Italia intera sia diventata la piazza Farnese dei miei venti o trent’anni. Nonostante ogni giorno ci sia una notizia da Barcellona o da Salonicco o da chissà dove. Io non lo. Poi è arrivato Antonio Pascale. «Voi dite, abbasso il turista e viva il viaggiatore. Ma diciamo la verità, è difficile distinguere il turista dal più nobile viaggiatore.