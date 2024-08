La classifica dei tagli di capelli più amati | cinque must da perdere la testa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 agosto 2024) Che molti trend siano sempre più spesso determinati dalle star non è una novità, ancor più quando si tratta didi, settore che le famose hanno sempre influenzato, non solo da quando esistono i social. Oggi è tutto indubbiamente più veloce, ma non è passato molto tempo da quando si andava dal parrucchiere con i ridi giornale per avere lo stesso hair look della propria diva preferita.di: il The Rachel è tra i più famosi di sempre Tra i cut più famosi di sempre c’è indubbiamente il “The Rachel“, ossia ilo di Rachel Green, sfoggiato da Jennifer Aniston in Friends. E stando al 2024 Hair Care Report della piattaforma beauty Cosmetify, è ancora il più famoso di sempre, con oltre 368mila ricerche annuali.