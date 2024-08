Inter Barella regista contro il Pisa! Fuori Arnautovic | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’di Simone Inzaghi alle ore 19.30 affronta in amichevole ildi Filippo Inzaghi. Terzultimo test per i Campioni d’Italia prima dell’esordio in campionatoil Genoa (17 agosto, ore 18.30), ma senza il bomber di precampionato, ovvero Taremi. Di seguito le ultime disecondo Sky Sport TEST – L’di Simone Inzaghi si avvicina all’esordio in campionato, fissato per il 17 agosto alle ore 18.30 a Marassiil Genoa di Alberto Gilardini. I Campioni d’Italia scendono in campo oggi, alle ore 19.30,ildell’altro Inzaghi, Filippo, all’Arena Garibaldi. Si tratta della terzultima amichevole per l’che il 7 agosto affronterà a Monza l’Al-Ittihad e l’11 agosto chiuderà la sua pre-season in grande stile, ossia a Londrail Chelsea.