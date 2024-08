Gregorio Paltrinieri ironizza sul suo bagno nella Senna | frecciatina agli organizzatori?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 2 agosto 2024) Fra gli atleti delle Olimpiadi di Parigi che hanno dovuto gettarsiper il triathlon o per altri allenamenti c’è stato ancheche proprio poche ore fa, su Instagram, hato sulla pulizia dell’acqua. Lo ha fatto condividendo un video meme di un film di Carlo Verdone, Troppo Forte, in cui il protagonista racconta: “Mi sono buttato in una palude che faceva schifo, marrone, piena zeppa di: barracuda, caimani, coccodrilli, piranha, anaconde – quelli sono animali che hanno una capoccia così – . mi butto dentro, premetto che l’acqua faceva schifo, sento una scarica di morsi: poteva essere un barracuda, un’anaconda, un serpente d’acqua! Sono rimasto a fondo tre minuti e mezzo. Mi sono bevuto dai sei a sette litri di m3rda”. Insomma, un racconto ironico ma non troppo diverso da quello fatto dall’atleta belga che ora teme di essersi ammalata.