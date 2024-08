Giornata per le vittime rom dell’olocausto Metsola | La storia non deve mai ripetersi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 agosto 2024) A partire dal 2015, ogni 2 agosto il Parlamento europeo celebra la Giornata in memoria dell’olocausto dei rom. Nella notte tra il 2 e il 3 agosto 1944 furono assassinate 4.300 persone di etnia sinti e rom che si trovavano nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. La maggior parte di essi erano donne, bambini e anziani. Oggi il Parlamento europeo non ricorda solo i crimini commessi contro l’umanità, ma anche l’importanza di parlarne apertamente. Sono stati in totale 500mila i sinti e rom che hanno affrontato le atrocità nell’Europa soffocata dal nazismo. Giornata per le vittime rom dell’olocausto (ANSA FOTO) – cityrumors.itSecondo le parole della presidente del Parlamento europeo Roberta“sinti e rom devono godere degli stessi diritti e degli stessi trattamenti di tutti i cittadini europei”.