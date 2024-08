Dovbyk | I Friedkin mi hanno convinto a venire a Roma quando ho sentito De Rossi ero emozionato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024) Artemè il nuovo centravanti della. L’ex Girona, capocannoniere della Liga la scorsa stagione, ha sostenuto ieri le visite mediche e oggi c’è stata la presentazione ufficiale da parte del club. Era anche nel mirino del Napoli.: «» L’attaccante ucraino ha dichiarato ai canali ufficiali del club: «Sono felice, finalmente è successo. Non vedo l’ora di vivere i miei primi giorni con la squadra. Ripeto, sono davvero felice. Ho parlato con Dan e Ryan, non mi era mai successo prima di parlare con un presidente durante un trasferimento e questo mi haqua. Voglio ringraziare la loro famiglia». Perché ha scelto la? «Perché è uno dei migliori club in Italia, un grande progetto in cui credo molto, spero che riusciremo a fare qualcosa di interessante la pma stagione. Cercherò di mostrare il mio miglior calcio».