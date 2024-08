Decisione storica del Milan Femminile | Rinnovo automatico del contratto in scadenza in caso di gravidanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nuove tutele per le calciatrici in maternità e assistenza per la cura dei figli. Una policy unica e innovativa in Europa: ilcompie un passo storico nel mondo del calcio.con prolungamento di un anno delalle stesse condizioni economiche indicontrattuale nella stagione sportiva in cui laè iniziata e assistenza per la cura dei figli nei periodi in cui l’atleta è impegnato nella propria attività. Inoltre, ci sarà anche supporto per voli, alloggi e altre spese di viaggio per i figli della calciatrice o della responsabile unica del minore (insieme ad un accompagnatore). Le “stesse tutele quali congedo maternità, pensione e tutele assicurative” richieste in passato a gran voce da Sara Gama (calciatrice e dirigente sportiva) sono state ascoltate.