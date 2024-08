Chituru Ali | Chiamo mamma e papà i miei genitori affidatari Nel Como ero un terzino velocissimo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024)Ali, argento nei 100 dietro Marcell Jacobs all’europeo di Roma, è la forza tranquilla dell’Olimpiade: «Sono molto sereno. Nella mia testa, Parigi è un’occasione più unica che rara. Vorrei fare un’altra cosa straordinaria». La sua intervista al Corriere della Sera.Ali: «Jacobs come un fratellone maggiore» Come ci si sente a pensare che, tra gli avversari da battere, c’è anche il totem Jacobs, Ali? «Bene. L’esempio di Marcell mi ha sempre spinto a dare il meglio di me e a tirare fuori i risultati più notevoli. Saperlo sui blocchi è una motivazione aggiuntiva. Ci sentiamo spesso, anche quando è in Florida. Mi consiglia, è come un fratellone maggiore». Da bambino, affidato alla famiglia Mottin di Albate, quartiere a sud di, giocava a pallone. «Come tutti, credo. Eronei pulcini, l’allenatore era gasato dalla mia velocità sulla fascia.