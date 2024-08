Charli XCX e Billie Eilish con 10mila capi di intimo per il videoclip di Guess

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Continua la brat era, il trend dell’estate. Con un nuovo personaggio sbloccato:XCX einsieme per il remix di, prodotta dal DJ “The Dare”. Le due cantanti si uniscono in uncon, stando alla caption di presentazione su Instagram pubblicata dalla cantante, ben 10.000 mutande. Il brano è già virale sui social, e le due cantanti ne sono estremamente fiere (e, a quanto pare, oggi sarebbe pure il compleanno di).XCX eneldiNelcamminano in una città post-apocalittica, invasa dagli indumenti intimi. Le due ammettono di essersi divertite molto a girare queste scene. Eavrebbe detto che “Apiacciono i ragazzi, ma sa che io ci proverei”.