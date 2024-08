Castelnuovo Di Porto – A fuoco sterpaglie evacuate case

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dalle ore 12.15 circa si sta intervenendo in localitàdi, Via Montefiore altezza Via Monte Vario, per un vasto incendio die vegetazione. Così i Vigili del, in una nota. Le squadre interessate sono: la 5A di Montelibretti,la 5A², la 4A, 31A,AB34, il DOS 5 e DOS 10(Direttore Operazioni di Spegnimento), la 2B (funzionario), la 3A, AB9, Pickup 5 e Pickup 31 e la 18A2. Sono statealcune abitazioni. In via precauzionale è stato allertato personale del 118 per eventuali richieste di primo soccorso. In ausilio ci sono gli elicotteri Lima 02 Esercito e Fiamma 72 Carabinieri forestali oltre agli elicotteri regionali RL02 ed RL06 . (Com/Sal/ Dire)