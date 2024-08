Bozhanaj questo deve essere il tuo anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Uno dei potenziali simboli del Modena adattabile tatticamente a seconda delle situazioni, è proprio Kleis. Sorride, quasi timidamente, quando gli si chiede se potràil suoo lo stagione di nuovo. Non tanto per la conferma delle sue qualità tecniche, ampiamente mostrate nei tre gol capolavoro con Catanzaro, Reggiana e Lecco e nelle giocate che avrebbero meritato maggior continuità. Il primoin canarino (seppur il Modena lo avesse già chiuso nel gennaio 2022, fortemente voluto da Vaira) ci aveva consegnato un ragazzo amante della trequarti, almeno fino all’arrivo di Bisoli. Ricorderete proprio a Lecco, il tecnico aveva scelto di allargare la sua posizione lasciando che partisse da sinistra per convergere al centro e non è un caso che la sua rete nasca da questa dinamica.