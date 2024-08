Yusuf Dikec l’antieroe delle Olimpiadi che vince una medaglia d’argento sparando con la mano in tasca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Ma quindi hai vinto unaalle” “Sì, ma nulla di serio“.– sottoufficiale in pensione della gendarmeria turca, membro del Jandarma Gücü Sports Club e atleta olimpico – dà quell’impressione: rilassato (quasi svogliato), quasi come se fosse al mare, davanti a un mojito seduto al chiringuito. Zero eccessi – neanche le protezioni – e unain: poco basta all’atleta turco per salire sul secondo gradino del podio nella gara di pistola ad aria 10 metri mista.si presenta al poligono dei Giochi Olimpici con una nonchalance incredibile, capitato quasi per caso, In realtà, per il turco si è trattata della quinta presenza consecutiva alle, la prima con unaal collo. Un risultato speciale anche per la Turchia: si tratta della primadi sempre nel tiro sportivo. “Non avevo bisogno di attrezzature speciali.