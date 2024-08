Tennis Parigi 2024 | programma e ordine di gioco venerdì 2 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il, gli orari e l’didei tornei dimaschile, femminile e doppio alle Olimpiadi di, per quanto riguarda la giornata di. Lorenzo Musetti e Jasmine/Paolini scenderanno in campo sul rosso del Roland Garros per le rispettive semifinali tra singolare maschile e doppio femminile: il carrarino affronterà il serbo Novak Djokovic, mentre la coppia formata tra la romagnola e la toscana dovranno vedersela con le ceche Muchova/Noskova. Qualunque sia l’esito degli incontri con gli azzurri protagonisti, a priori ognuno di loro giocherà un altro incontro per arrivare a medaglia: bronzo, oro o argento che sia, iti italiani proveranno a scrivere la storia.