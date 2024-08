Temporale in arrivo a Milano scatta l’allerta gialla | monitorati Seveso e Lambro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – In Lombardiameteodella Protezione Civile. Nelle prossime ore, nel capoluogo lombardo e in altre città della regione, è previsto un rapido e intenso peggioramento del tempo, con possibili precipitazioni e rovescischi. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumie per coordinare gli eventuali interventi in città. L'allerta cesserà intorno a mezzanotte. “Dal primo pomeriggio di oggi, 1 agosto – si legge nella nota della Protezione Civile – sulla Lombardia è previsto lo sviluppo di rovesci o temporali sulla fascia alpina, in successiva estensione alle Prealpi Centro-Orientali; in serata possibile interessamento della pianura.