Parigi 2024 De Coubertin mai così tradito | a pagare la catastrofe Macron è lo sport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Comunque vada sarà un insuccesso.segna un punto di non ritorno per le Olimpiadi, un duro colpo alla grandeur narcisistica d’Oltralpe, e rischia di far perdere appeal e fascino alla manifestazioneiva più attesa, quella per la quale gli atleti di discipline spesso considerate (ingiustamente) “minori” lavorano sodo per quattro anni. L’ultimo episodio del match pugilistico di Angela Carini, costretta ad abbandonare il ring dopo soli 36 secondi per il pugno ricevuto dall’atleta trans algerino, è solo l’acme di sei giorni da incubo e non si sa ancora cosa succederà da qui all’11 agosto, giorno di chiusura della kermesse.