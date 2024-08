NXT 30 07 2024 The Great American Bash part 1

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, primae dello speciale Thein onda su Syfy, annunciati 3 match titolati e un concerto, non perdiamo tempo nei convenevoli La puntata di apre con Hank Walker e Tank Ledger che per quel che ho capito vogliono fare gli host dell’evento, invece che chiedere ad Ava Raine pensano sia più intelligente intrufolarsi nella sala dei comandi e far saltare la corrente, salvo ripristinarla poco dopo. Incrocio comunque le dita che non siano tra i licenziati di settembre.