Massimo Bossetti polemiche dopo la serie tv sul Caso Yara | Quanto lo hanno pagato

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ha fatto discutere e non poco l’uscita su Netflix della docu‘Il: oltre ogni ragionevole dubbio’. Intervengono anche i protagonisti della vicenda,, su tutti. L’operaio 53enne è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della 13enne scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. “Mi ha fatto molto emozionare. Descrivere l’angoscia che ho provato nel vederlo è quasi impossibile, il cuore ora come allora mi scoppia dentro”, ha scritto in una lettera inviata al programma Iceberg di Telelombardia. Sullasono intervenuti diversi personaggi, da Roberta Bruzzone a Selvaggia Lucarelli, e anche l’avvocato dei genitori della piccola, Andrea Pezzotta, l’ha commentata. “Non aggiunge nulla di nuovo rispetto alle solite cose che dice la difesa ed è stata creata con un taglio innocentista.