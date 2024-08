Léon Marchand Pan Zhanle e altri fenomeni paranormali

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Che rumore che fa la Défense Arena quando nuota. “Non riuscivo neanche a sentire i miei pensieri”, ha detto l’australiano Zac Stubblety-Cook. Soprattutto durante la rana, i circa 17mila spettatori della piscina olimpica dettano al loro beniamino il ritmo dei colpi sull’acqua. Eh! Eh! Eh! Enon tradisce: il 22enne che si allena in America con Bob Bowman, il mentore di Michael Phelps, dopo la medaglia d’oro nei 400 misti scrive la storia di questo sport diventando il primo nuotatore di sempre a vincere una medaglia olimpica sia a delfino (nei 200) sia a rana (ancora nei 200). E per giunta due ori, entrambi con record olimpico (1’51’’21 e 2’05’’85), e per giunta nella stessa sera, a poco meno di due ore di distanza l’uno dall’altro: non accadeva dai Giochi del 1976.