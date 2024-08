L' allarme silenzioso che sta uccidendo migliaia di europei | l' Oms rivela le cifre shock!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 1 agosto 2024) L'che stadi: l'Omsle! Il calore può essere fatale e ciò che emerge dall'ultimo rapporto dell'OMS è inquietante: in Europa, ogni anno, il caldo estremo miete più vittime di quanto comunemente si pensi. Ma quanto gravi sono leesatte? Non sono solo i gelati a sciogliersi in estate, ma a quanto pare anche la nostra solida percezione di sicurezza. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno ben più di 175mila persone in Europa perdono la vita a causa del caldo eccessivo. Tra il 2000 e il 2019, pare che il calore estremo abbia contribuito a quasi 489mila decessi in tutto il mondo, e l'Europa ha avuto la sua triste parte. Hans Kluge della OMS lancia l': la mortalità legata al calore si è gonfiata del 30% negli ultimi venti anni.