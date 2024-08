Incidente stradale due morti a Latina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 agosto 2024) 7.57 Due ragazzi sono, in unche ha coinvolto la loro auto e tre altri veicoli. In tutto, in macchina erano in 5: alle porte della città sono andati a sbattere contro una minicar e un'auto, sfiorandone poi una terza che è finita contro un albero. Alla fine la loro auto si è ribaltata. Due dei giovani a bordo sonosul colpo, gli altri tre sono in codice rosso in ospedale. Praticamente illesi il ragazzo in minicar e i guidatori delle altre due auto.