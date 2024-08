Al via a Caserta il 227 corso per agenti PS saranno in servizio a dicembre

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 1 agosto 2024). Nella mattinata odierna, il Questore ha partecipato, insieme al Direttore della Scuola di, ad un incontro con i frequentatori del 227°per allievidella Polizia di Stato, che terminerà il prossimo, con l’ingresso inoperativo. I 165 allievini fanno parte di un totale di circa 2.650 unità, che andranno a rinforzare l’organico della Polizia di Stato, i cui Corsi sono in svolgimento in altre Scuole del territorio nazionale. Il Questore ha accolto i nuovi arrivati, sottolineando l’importanza della fase formativa, necessaria per portare a termine la “missione” del poliziotto e per rispondere, con adeguata preparazione professionale, alle esigenze della società.