Zézé-Inter il Nantes può dare una mano | due contropartite – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C’è anchefra i nomi valutati dall’per il ruolo di difensore. Il giovane francese delpuò arrivare anche perché ai francesiessano due giocatori nerazzurri. Li indica Tuttosport. NOME POSSIBILE – Oggi Tuttosport ha aperto le notizie sul mercato dell’con un nome nuovo, quello di Yarek Gasiorowski. Ma resiste anche Nathan, il giovane classe 2005 delche è a sua volta un difensore mancino. Negli scorsi giorni in Francia si è detto che ha la preferenza per i nerazzurri, cosa che può facilitare la trattativa. Ma c’è un’altra ulteriore agevolazione che può aiutare nel caso in cui si decida di ansu di lui.con ritorno per il: doppioesse LE USCITE – Fra gli esuberi dell’, ci sono dei giocatori cheessano ale possono tornare utili per ridurre l’esborso su