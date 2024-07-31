Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 18:45 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 Roma-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 580 IN DIREZIONE NAPOLI, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE. MENTRE RESTA TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO A TUSCOLANA. IN INTERNA FILE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE SEMPRE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA. SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 18:15 - INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. SI RALLENTA SEMPRE PER TRAFFICO ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO VERSO LATINA. PROSEGUENDO SI STA IN CODA IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO IN PROSSIMITÀ DI COLLEFERRO. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 17:45 - PROSEGUENDO SI STA IN CODA IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO IN PROSSIMITÀ DI COLLEFERRO. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO PARTENDO DALL’A1 ROMA-NAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 580 CIRCA, SI SONO FORMATE CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 17:15 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LA CAPITALE, SI È SVILUPPATO UN INCENDIO IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE STRADE LIMITROFE, TRA LE QUALI VIA FARAVELLI, VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA TRIONFALE, LUNGOTEVERE OBERDAN E DELLA VITTORIA. romadailynews
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