Verducci | Non solo l’allarme informazione In quel report c’è molto di più

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “C’è un tema politico nel dossier sullo stato del Diritto della Ue che riguarda certamente la libertà di stampa in Italia, ma che in realtà èpiù ampio”. A lanciare, il senatore dem Francesco, membro della Commissione di vigilanza Rai. Senatore, come giudica la risposta della Premier Meloni alla Ue, dopo ilche punta il dito sul pericolo per la libertà di stampa in Italia? È una risposta tecnicamente imbarazzante, perché prova a ribaltare la realtà che è sotto gli occhi di tutti. Il Dossier della UE tiene insieme molte cose, mette al centrosul nostro Paese, bollato alla stregua dell’Ungheria. Significa che in Europa c’è un tema politico che riguarda l’Italia. A questo però si deve poi aggiungere la risposta che ha avuto Meloni: cioè un vero e proprio fallo di reazione che fa deflagrare i suoi rapporti con la presidente Von Der Leyen.