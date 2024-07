Sì a filiera tecnologico-professionale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 19.10 Via libera definitivo dell'aula della Camera al Ddl sulla. I voti a favore sono stati 156, 97 i contrari e 19 gli astenuti. Il provvedimento, in seconda lettura alla Camera, ora è legge. E' prevista l'introduzione del modello 4+2. Lastabilisce percorsi sperimentali per il secondo ciclo di istruzione e percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (Its Academy). Maggiore interazione con il mondo del lavoro e presenza di esperti provenienti dalle imprese.