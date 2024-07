Pestaggi dentro il carcere di Opera La Procura apre una inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo le numerose segnalazioni dei detenuti che lamentano continui maltrattamenti, la direzione deldiha aperto una indagine interna, come accade sempre in situazioni del genere, che è parallela a quella già in atto della. Quest’ultima ha aperto, infatti, una, al momento senza titolo di reato e senza indagati, su presuntida parte di agenti della polizia penitenziaria nei confronti di detenuti neldi. I maltrattamenti sono denunciati dagli stessi carcerati in una lettera anonima e in una stringata segnalazione. I detenuti lamentano comportamenti violenti sulla scia di quelli verificatisi al minorile Beccaria.