Manchester City | multa da due milioni per inizi gare in ritardo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilè stato sanzionato dalla Premier League per violazioni relative ai calci d’inzio posticipati nelle stagioni 2022-23 e 2023-24. Ildovrà versare alla Premier League 2.38di euro, come affermato in una nota ufficiale: “La Premier League e ilhanno stipulato un accordo sanzionatorio dopo che il club ha ammesso di aver violato la regola relativa agli obblighi di calcio d’o e ripresa del gioco. Le regole relative ai calci d’o e alle riprese contribuiscono a garantire che l’organizzazione della competizione rispetti i più alti standard professionali possibili e forniscano certezza ai tifosi e ai club partecipanti. Garantisce inoltre che la trasmissione di tutte le 380 partite del campionato in tutto il mondo avvenga nei tempi previsti”.da dueperinSportFace.