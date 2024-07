Le facce di Renzi e Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2024)con quale faccia adesso propone un campo larghissimo con i tanto odiati Cinque Stelle, oltre a Pd e Avs? Silvio Bonini via email Gentile lettore, se c’è una cosa che anon manca sono le. Ne ha per tutte le occasioni. Il Giano bifronte dei romani con dueoggi sarebbe un dilettante allo sbaraglio nel mondo dei. Sì, perché anche la premierina non scherza: via le accise, mille euro con un click, tassa su extraprofitti, è finita la pacchia, blocco navale, ecc., e poi fa tutto il contrario. L’ultima faccia in Cina: su ordine Usa aveva ritirato l’Italia dal progetto Via della Seta firmato da Conte, ma adesso che nonno Biden è caduto lei con viso di bronzo chiede alla Cina una “cooperazione speciale”.